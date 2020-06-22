Mehmetçik tepe tepe ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Haftanin’de terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava destekli kara harekâtı beşinci gününe girerken, komandolar örgütün merkez karargâhlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede kontrolü sağlamak için stratejik tepeler F-16 savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkili vuruluyor.

Haftanin’de “Pençe-Kaplan” harekâtı sert ve engebeli noktalarda devam ediyor. Bölgenin iç kesimlerine ilerleyebilmek için yüksek dağların stratejik tepelerini ele geçirmeye yönelik harekâtlarını yoğunlaştıran TSK, F-16’ların yanı sıra saldırı helikopterleri Kobra ve Atak’larla örgütün savunma noktalarını hedef alıyor. Terör örgütünün tepelerdeki savunma hatlarının vurulmasından sonra Sikorsky helikopterleri, önceki gün ve dün gece birçok noktaya komando indirdi. Bölgede üç tepeyi daha ele geçiren komandolar, stratejik önemdeki Kasrok Tepesi’ne ilerlemeye başladı. Kasrok Tepesi’nin kontrol altına alınması ile örgütün iç kesimlerdeki savunma hatları korumasız kalacak.

Haftanin’de birkaç koldan örgütün lojistik üsleri ile merkez karargâhlarına doğru ilerleyişini sürdüren komandolar, merkezlerden biri olan “Dola Mazi” çevresini kuşatmaya çalışıyor. Buradaki hedefler taarruz helikopterleri ile dün etkili vuruldu.

Karadan ilerliyor

Bölgenin en önemli kapısı olarak bilinen Hantur dağı alanındaki hedefler, taarruz helikopterleri tarafından yoğun olarak bombalandı. Dağlık bölgenin birçok noktasının etkili vurulması sonrası belirlenen noktalara karadan çok sayıda noktadan kapsamlı operasyon başlatıldı. Arazide ilerleyen komandoların Hantur’a yaklaştığı bildirildi. Vurulan dağlık bölgelerin birçok noktasından ise alevlerin yükseldiği görüldü. Operasyonun terör örgütünün toplandığı sınır hattındaki diğer kamplara yönelik olarak genişlemesi bekleniyor. Bu kapsamda Zaho’dan İran sınır hattına kadar uzanan şeritteki hedefler savaş uçakları tarafından bombalanıyor.

Öte yandan arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası ve 200 adet uçaksavar mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.

Komando sınır ötesinde

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’da “Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün (önceki) akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti” paylaşımı yaptı.

Operasyonda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada dün bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Çatışmada 2 teröristin de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse’nin (22) Osmaniye’de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken, aile yakınları da eve gelerek taziyede bulundu. Bekar olan şehit Köse’nin bugün defnedileceği bildirildi.