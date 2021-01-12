12.01.2021 - 12:39 | | DHA
Mehmetçikten Tel Abyad'da sağlık taraması
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da görev yapan komandoların bölge halkına sağlık taraması yaptığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor. Tel Abyad'da kahramanca görev yapan komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı" denildi.
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