09.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Mehmetçik’ten zorlu havada başarılı eğitim
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK’nın zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, “zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini” icra ettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.