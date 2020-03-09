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09.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Mehmetçik’ten zorlu havada başarılı eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.

Mehmetçik’ten zorlu havada başarılı eğitim

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK’nın zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, “zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini” icra ettiği kaydedildi. 

 

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