Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar! Kurşun yağdırdılar...

Olay, saat 06:00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı'nda bulunan bir müzikholde yaşandı.İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yere saçılan silah kovanları üzerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.