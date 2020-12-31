Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün? Mekke nasıl fethedildi? İşte, Mekke fethi tarihi...

Hz. Muhammed (s.a.v.) komutasındaki Müslümanlar, Mekke'yi Kureyşlilerin elinden aldı. böylelikle Dünya'da yeni bir döneme girilmiş oldu. 'Mekke fethi miladi takvimde hangi güne denk geliyor?' sorusu ise vatandaşların araştırdığı başlıklardan. Haz. Muhammed (s.a.v.)'in 31 Aralık günü fetih için hazırlıklara başladığı bilinir. İşte, Mekke'nin fethi hakkında detaylar...

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ?

Mekke'nin fethine zemin hazırlayan gelişmeler, Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı. Bu olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hazreti Muhammed, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sonlanacağını duyurdu. Hazreti Muhammed komutasındaki ordu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 kişi öldü, Müslümanlardan ise 2 veya 3 kişi şehit oldu.

Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile sağlandı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi. Bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisi geliştirildi ve ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırıldı. İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı.