Melatonin için bunları yapın
Koronavirüse karşı savaşımda kilit role sahip olduğu anlaşılan melatonin hormonunu artırmak için tavsiyelerde bulunan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, yatmadan 3-4 saat önce televizyon ve tablete son verilmesi gerektiğini söyledi.
Kırışoğu, daha çok melatonin şu 5 reçeteyi önerdi;
23.00-05.00 arası uyuyun: “Melatonin hormonunun etkisinden maksimum düzeyde yararlanmak için 23.00-05.00 saatleri arasında uykuda olmaya özen gösterin.
Gece lambası kullanmayın: Melatonin düzeyini artırmak için karanlıkta uyumanız çok önemli. Gece lambası kullanmayın.
Yatmadan 3-4 saat önce mavi ışıkları kapatın: Hava karardığında abartılı parlak ışığa maruz kalmayın. Yatmadan 3-4 saat öncesinde mavi ışık kaynağı olan televizyon, tablet ve akıllı telefonların ışığından kaçının.
Kahve, alkol, sigara: Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, kahve, sigara ve alkol üçlüsünden kaçının. Uykuya dalmada sorun yaşıyorsanız kafein içeren kahve gibi içecekleri saat 14.00’ten sonra tüketmemelisiniz.
Melatonin içeren besinler tüketin: Melatonin içeren vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalya balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği, muz ve beyaz pirinç gibi melatoninden zengin besinleri sofranızda bulundurun.