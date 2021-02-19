Melatonin için bunları yapın

Kırışoğu, daha çok melatonin şu 5 reçeteyi önerdi;



23.00-05.00 arası uyuyun: “Melatonin hormonunun etkisinden maksimum düzeyde yararlanmak için 23.00-05.00 saatleri arasında uykuda olmaya özen gösterin.



Gece lambası kullanmayın: Melatonin düzeyini artırmak için karanlıkta uyumanız çok önemli. Gece lambası kullanmayın.



Yatmadan 3-4 saat önce mavi ışıkları kapatın: Hava karardığında abartılı parlak ışığa maruz kalmayın. Yatmadan 3-4 saat öncesinde mavi ışık kaynağı olan televizyon, tablet ve akıllı telefonların ışığından kaçının.



Kahve, alkol, sigara: Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, kahve, sigara ve alkol üçlüsünden kaçının. Uykuya dalmada sorun yaşıyorsanız kafein içeren kahve gibi içecekleri saat 14.00’ten sonra tüketmemelisiniz.



Melatonin içeren besinler tüketin: Melatonin içeren vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalya balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği, muz ve beyaz pirinç gibi melatoninden zengin besinleri sofranızda bulundurun.