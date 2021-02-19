MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Melatonin için bunları yapın
ABONE OL
19.02.2021 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Melatonin için bunları yapın

Koronavirüse karşı savaşımda kilit role sahip olduğu anlaşılan melatonin hormonunu artırmak için tavsiyelerde bulunan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, yatmadan 3-4 saat önce televizyon ve tablete son verilmesi gerektiğini söyledi.

Melatonin için bunları yapın

Kırışoğu, daha çok melatonin şu 5 reçeteyi önerdi;

23.00-05.00 arası uyuyun: “Melatonin hormonunun etkisinden maksimum düzeyde yararlanmak için 23.00-05.00 saatleri arasında uykuda olmaya özen gösterin.

Gece lambası kullanmayın: Melatonin düzeyini artırmak için karanlıkta uyumanız çok önemli. Gece lambası kullanmayın.

Yatmadan 3-4 saat önce mavi ışıkları kapatın: Hava karardığında abartılı parlak ışığa maruz kalmayın. Yatmadan 3-4 saat öncesinde mavi ışık kaynağı olan televizyon, tablet ve akıllı telefonların ışığından kaçının.

Kahve, alkol, sigara: Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, kahve, sigara ve alkol üçlüsünden kaçının. Uykuya dalmada sorun yaşıyorsanız kafein içeren kahve gibi içecekleri saat 14.00’ten sonra tüketmemelisiniz.

Melatonin içeren besinler tüketin: Melatonin içeren vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalya balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği, muz ve beyaz pirinç gibi melatoninden zengin besinleri sofranızda bulundurun.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

    Son dakika... Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Kritik eşik devam ediyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    Cüceloğlu’na son veda

    Cüceloğlu’na son veda

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet