Melatonin nedir, ne işe yarar? Melatonin vücuda etkisi nedir?

ABD'deki bilim insanları uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sürdü. ABD'de yapılan araştırma heyecan yaratırken kesinliği ise henüz kanıtlanmadı. Peki, melatonin nedir?

MELATONİN NE DEMEK?

Melatonin, beyninizin her gece ürettiği bir hormondur. Ulusal Uyku Vakfı'na göre epifiz bezi tarafından üretilen bu hormon, vücudunuzun sirkadiyen ritminiz olarak da bilinen uyku-uyanma döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur. Güneş batarken vücut daha fazla melatonin üretir ve beyninize uyku zamanının geldiğini gösterir. Melatonin seviyeniz sabahları en düşük seviyededir ve vücudunuzun uyanmasına yardımcı olur.

Güneş ile senkronize olduğundan melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenli tutmanıza yardımcı olur, böylece tutarlı ve kaliteli bir dinlenme elde edersiniz. Hap, kapsül veya sakızlı formda melatonin, Ulusal Uyku Vakfı'na göre uyku zorluklarının giderilmesine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılır. Ancak düşündüğünüzden farklı yan etkileri vardır.