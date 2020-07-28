‘Meme kanserinde tanı geç konuyor’

Rehberde, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu’nun 2019’da Türkiye’de 20 bin kadın üzerinde yürüttüğü çok merkezli araştırmanın sonuçlarına da yer verildi.

İkinci sırada

Buna göre, meme kanseri tanısı konulan hastaların patolojik evre oranlarına bakıldığında, yüzde 4,7’sinin evre 0, yüzde 28,5’inin evre 1, yüzde 48,3’ünün evre 2, yüzde 14,5’inin evre 3, yüzde 4’ünün ise 4. evre de olduğu belirtildi. Rehberde, “Bu sonuçlar ile karşılaştırıldığında ülkemizde meme kanseri tanısının çok geç konulduğunu görmekteyiz” denildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meme kanserinde, güncel korunma, tarama, tanı, tedavi ve izlem yöntemlerini özetleyen ve olası gelişmelere ışık tutması amaçlanan rehberde, meme kanserinin dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanser türü olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı IARC’in (International Agency on Cancer for Research) 2018 verilerine göre, tüm dünyada yeni tanı konulan meme kanserli hasta sayısının 2 milyon 88 olduğu belirtildi ve en sık görülen kanser olan akciğer kanseri ile arasındaki farkın sadece 5 bin olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye’de meme kanseri sıklığının 100 bin kişide 50 olduğu vurgulanan rehberde, 2018’de 22 bin 500 kişiye yeni tanı konduğu belirtildi.