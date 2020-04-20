MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Memleket Eş Anlamlısı Nedir? Memleket Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 17:52 |

Memleket Eş Anlamlısı Nedir? Memleket Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Memleket kelimesinin anlamı ve doğru yazılışı sıklıkla kullanıldığından az çok bilinmektedir. Ancak memleket kelimesinin eş anlamlısı araştırılma gereği duyulmadığında pek fazla bilinmez. TDK Sözlüğü kaynağına göre kelime nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Eş anlamı nedir? Detayları derlenerek hazırlanmıştır.

Memleket Eş Anlamlısı Nedir? Memleket Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökene sahip olan 'memleket' kelimesi, TDK Sözlük kaynağında da yer aldığı gibi üç farklı anlama sahiptir. Anlamları itibariyle birbirini çağrıştıran yakınlıkta bulundukları için genelleme olarak da memleket için 'ülke' denmektedir. 

 - ''Bir devletin egemenliği altında bulunan topraklar bütünü, kısaca ülke.''

 - ''Herhangi bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt.'' 

 Sözlükte belirtilen iki anlamın birbirini çağrıştırdığı ve dolayısıyla eş anlamlısının 'yurt' ve 'ülke' olduğu çıkarımında bulunulabilir.

Memleket Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sözlük kaynaklarında memleket kelimesi için belirtilen eş anlamlı kelimeler;

 Yurt, vatan, ülke, şehir ve yer(doğup büyüdüğü yer.) olarak bulunuyor. Pek çok anlamdaş kelimeler bulunur fakat eş anlamlısı olarak kabul görülen kelimeler 'yurt' ve 'ülke' olmaktadır. Aynı zamanda eş anlamlısı olarak kullanılan bu iki kelimenin memleket yerine çok sık kullanıldığı da söylenebilir. 

Örnek cümle: Memleket(Yurt, ülke.) isterim / Ne başta dert ne gönülde hasret olsun.

 - Cahit Sıtkı Tarancı  

 Memleket Nedir?

Memleketin birden fazla anlamı bulunduğu bilgisine yukarıda yer verilmiştir. Hem bir kimsenin doğup büyüdüğü yer için kullanılır, hem de ülke toprakları için kullanılır. 



E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğuCorona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilk mesai günü akşam dönüşü E-5'te oluşan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet başvuru ekranı! Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet başvuru ekranı! Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, perşembe mi başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, perşembe mi başlıyor?

Sıradaki Haber