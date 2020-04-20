Memleket Eş Anlamlısı Nedir? Memleket Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökene sahip olan 'memleket' kelimesi, TDK Sözlük kaynağında da yer aldığı gibi üç farklı anlama sahiptir. Anlamları itibariyle birbirini çağrıştıran yakınlıkta bulundukları için genelleme olarak da memleket için 'ülke' denmektedir.

- ''Bir devletin egemenliği altında bulunan topraklar bütünü, kısaca ülke.''

- ''Herhangi bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt.''

Sözlükte belirtilen iki anlamın birbirini çağrıştırdığı ve dolayısıyla eş anlamlısının 'yurt' ve 'ülke' olduğu çıkarımında bulunulabilir.

Memleket Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sözlük kaynaklarında memleket kelimesi için belirtilen eş anlamlı kelimeler;

Yurt, vatan, ülke, şehir ve yer(doğup büyüdüğü yer.) olarak bulunuyor. Pek çok anlamdaş kelimeler bulunur fakat eş anlamlısı olarak kabul görülen kelimeler 'yurt' ve 'ülke' olmaktadır. Aynı zamanda eş anlamlısı olarak kullanılan bu iki kelimenin memleket yerine çok sık kullanıldığı da söylenebilir.

Örnek cümle: Memleket(Yurt, ülke.) isterim / Ne başta dert ne gönülde hasret olsun.

- Cahit Sıtkı Tarancı

Memleket Nedir?

Memleketin birden fazla anlamı bulunduğu bilgisine yukarıda yer verilmiştir. Hem bir kimsenin doğup büyüdüğü yer için kullanılır, hem de ülke toprakları için kullanılır.





