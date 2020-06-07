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07.06.2020 - 14:36 |

Menekşe Plajı'na akın ettiler

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar günü, sıcak havayı fırsat bilenler Menekşe plajına akın etti. Denize girenler havadan da fotoğraflandı.

Menekşe Plajı'na akın ettiler
Menekşe Plajı'na akın ettiler
Menekşe Plajı'na akın ettiler
Menekşe Plajı'na akın ettiler
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Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda kişi Küçükçekmece Menekşe plajına akın etti. Plaja gelen vatandaşların kimi denize girerken, kimi de güneşlendi.

Plaja gelen Murat Turan “ 3 aydır evde kaldık. 3 ayın stresini atmak için denize girelim dedik. 3 ay boyunca toplam 5 kez evden çıktım. Bu hastalıktan dolayı psikolojimiz de bozulmaya başlamıştı. Kötü enerjiyi atmak için denize geldik. Birkaç saat burada kalır gideriz. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor.” Dedi.

Emre Erez ise “ Ben iki ay ev de kaldım. Bu hafta yasak olmadığını öğrenince herkes gibi bende kendimi sokağa attım ve plaja geldim. 2 saattir buradayım. Arkadaşlarımla yüzüyoruz. Markete gidip birkaç eşya aldık. Geceye kadar buradayız” dedi.

Pandemiden sonraki en yoğun gün! Herkes akın ettiMersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.
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Menekşe Plajı'na akın ettiler

Menekşe Plajı'na akın ettiler

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