Menekşe Plajı'na akın ettiler

Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda kişi Küçükçekmece Menekşe plajına akın etti. Plaja gelen vatandaşların kimi denize girerken, kimi de güneşlendi.

Plaja gelen Murat Turan “ 3 aydır evde kaldık. 3 ayın stresini atmak için denize girelim dedik. 3 ay boyunca toplam 5 kez evden çıktım. Bu hastalıktan dolayı psikolojimiz de bozulmaya başlamıştı. Kötü enerjiyi atmak için denize geldik. Birkaç saat burada kalır gideriz. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor.” Dedi.

Emre Erez ise “ Ben iki ay ev de kaldım. Bu hafta yasak olmadığını öğrenince herkes gibi bende kendimi sokağa attım ve plaja geldim. 2 saattir buradayım. Arkadaşlarımla yüzüyoruz. Markete gidip birkaç eşya aldık. Geceye kadar buradayız” dedi.