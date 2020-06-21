Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı

Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar zaman zaman denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Menekşe Plajı'nda denize giren yüzlerce kişi havadan da fotoğraflandı.