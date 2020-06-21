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21.06.2020 - 16:25 |

Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız bu pazar gününde de Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş, denize girdi ve güneşlendi.

Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
Menekşe Plajı’nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
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Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar zaman zaman denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Menekşe Plajı'nda denize giren yüzlerce kişi havadan da fotoğraflandı.

 

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