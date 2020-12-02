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02.12.2020 - 07:52 | | DHA

Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek

Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekili olarak Deniz Karakurt getirildi. AK Parti'nin, sonuca itiraz edeceği belirtildi.

Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek

Zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

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