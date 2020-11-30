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30.11.2020 - 10:49 | | İHA

Meraya atılan gübre 8 koyunu telef etti!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meraya atıldığı iddia edilen gübre, bölgede otlanan 8 koyunun zehirlenmesine neden oldu.

Meraya atılan gübre 8 koyunu telef etti!

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir ve Bayram Anlar isimli vatandaş, Sağlamtaş Mahallesi’nde meraya otlatmak için koyunlarını saldı. Bir süre sonra yere yığılan 8 koyunun, merada otladığı sırada fark etmeyerek yediği gübreden zehirlendiği öne sürüldü.

Olayla ilgili konuşan sürü sahiplerinden Ramazan Demir, “Otlatmaktan dönerken 6 koyunum kimliği belirsiz kişi veya kişilerin meraya döktüğü gübre yüzünden zehirlendi. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum” dedi.

Meraya atılan gübre 8 koyunu telef etti

KUZU YEMİ İLE ÜRE GÜBRESİ KARIŞTIRILMIŞ

Olayın insanlık dışı olduğunu ifade eden Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy ise, “Olayın ardından jandarma ve ilçe tarım ekipleri inceleme başlattı. Bu olayı gerçekleştiren kişi, belli ki kuzu yemi ile üre gübresini karıştırıp meraya dökmüş. Yapılan olayın çobanlara yönelik sabotaj olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

 

 

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