07.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Merdiven altı jel uyarısı
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, merdiven altı üretilip piyasaya sürülen “antibakteriyel jel”lerin halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu söyledi.
Çolak, “Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen, denetime tabi olmadan piyasa sürülen ‘antibakteriyel’ adı altındaki jellerin, ıslak mendillerin çeşitli mecralarda satılması bizi endişeye sevk etmekte. Halkımızı doğru ürün için eczacılara danışmaya davet ediyoruz” dedi.