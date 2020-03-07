Merdiven altı jel uyarısı

Çolak, “Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen, denetime tabi olmadan piyasa sürülen ‘antibakteriyel’ adı altındaki jellerin, ıslak mendillerin çeşitli mecralarda satılması bizi endişeye sevk etmekte. Halkımızı doğru ürün için eczacılara danışmaya davet ediyoruz” dedi.



