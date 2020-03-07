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07.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Merdiven altı jel uyarısı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, merdiven altı üretilip piyasaya sürülen “antibakteriyel jel”lerin halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Merdiven altı jel uyarısı

Çolak, “Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen, denetime tabi olmadan piyasa sürülen ‘antibakteriyel’ adı altındaki jellerin, ıslak mendillerin çeşitli mecralarda satılması bizi endişeye sevk etmekte. Halkımızı doğru ürün için eczacılara danışmaya davet ediyoruz” dedi.

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