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25.03.2020 - 09:24 | | DHA

Merdiven altı maske baskını! Hepsi ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merdiven altı maske baskını! Hepsi ele geçirildi

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi.

Maskeler imha edilmek üzere toplandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve M.Y. adlı şüphelilerin sorgusu sürüyor.

 

 

Uzmanı corona salgınının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı! 'Herkes kurallara uyarsa...'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.
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