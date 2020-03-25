Merdiven altı maske baskını! Hepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi.

Maskeler imha edilmek üzere toplandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve M.Y. adlı şüphelilerin sorgusu sürüyor.