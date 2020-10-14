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14.10.2020 - 12:03 | | DHA

'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

Kayseri'de koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

Kayseri'de Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ (59), 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İridağ'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin' paylaşımı ile duyurdu. İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni paylaşımı yapmıştı, öldü

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