TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı kaç oldu? İşte rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün milyonları ilgilendiren politika fazini açıkladı. Faizlerin artıp artmayacağı büyük merak konusuydu.. Kritik karar saat 14.00'te açıklandı.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ KAÇ OLDU?

Son dakika gelen habere göre Merkez Bankası faizi 200 bp artırdı. Faizler yüzde 17'ye çıktı.

EKONOMİSTLER YILIN SON PPK TOPLANTISINDA FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 75-200 baz puanlık artış olabileceğini belirtti.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, politika faizinin 150 baz puan güncellenerek yüzde 16,5 seviyesine yükseltilmesini beklediklerini söyledi.

Kasım ayının ikinci yarısı itibarıyla beliren ve her anlamda etkisini göstermeye başlayan yeni Ortodoks TCMB para politikasının güçlenerek 2021 yılının öngörülebilir zaman aralığında, ilk yarısı süresince, etkili olacağını belirten Gödek, Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklara yönelik 6 Kasım haftasından bu yana paylaştıkları olumlu düşüncelerinde henüz herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Gödek, negatif değerlendirme yapmak için ellerinde kayda değer gelişme olmadığını düşünmekle birlikte ülke risk primindeki düşüş ve yabancı sermaye girişindeki ivmenin artarak gelecek dönem içerisinde de devam edeceği bildirdi.

Kasım ayı PPK toplantısından bu yana Türk para politikasında somut anlamda önemli değişiklikler olduğunun altını çizen Gödek, şunları kaydetti:

"Resmin pozitif anlamda farklı bir noktaya evrilmesinde kuşkusuz en önemli pay TCMB cephesindeki sıkı para politikası duruşu, fiyat istikrarı, şeffaflık ve öngörülebilirlik kavramlarına yönelik frekansı artan eğilim olurken, genel olarak ekonomi üst yönetimdeki farklılaşma ve siyasi cepheden gelen piyasa dostu açıklamaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstermesi mevcut projeksiyonların da piyasa katılımcıları nezdinde 1-2 puan aralığında yukarı yönde güncellenmesini elzem kıldı. Türk lirasının sepet kur nezdinde 2020 yılı ortalama değişimi yüzde 25 seviyesinde bulunuyor ve bu düzey dahi mevcut hali ile birlikte 2018'deki yüzde 36'lık artışın ardından en yüksek seviyeye işaret ediyor."

"POLİTİKA FAİZİNDE 150 BAZ PUANLIK ARTIŞ OLABİLİR"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de politika faizinin 150 baz puanlık bir artırımla yüzde 15'ten yüzde 16,5'e çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ayı enflasyon gerçekleşmelerinin PPK toplantısında ek sıkılaştırma ihtiyacına işaret ettiğini belirten Gökşen, kasım ayında TÜFE artışının, yüzde 2,3 ile piyasa medyan beklentisi ve kurum tahmini olan yüzde 1 seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Gökşen, söz konusu gerçekleşmenin TCMB'nin ekim ayı sonunda yayımladığı Enflasyon Raporu'ndaki enflasyon tahmin patikasına göre de kasım ayında bir sapmaya işaret ettiğini bildirdi.

Aralık ayında yıllık enflasyonun, baz etkisi ile hafif bir düşüş gösterse bile yine aynı nedenlerden 2021'in ilk yarısında yüzde 14,5-15 aralığına kadar çıkabileceğini ifade eden Gökşen, "TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, geçen hafta gerçekleşen 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısına ilişkin sunum ve soru-cevap boyunca fiyat istikrarının önemine ilişkin vurgulama yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çizilen bu resim çerçevesinde yakın vadede ek sıkılaştırma gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz. Sıkı para politikasına ilişkin yapılan vurgu akabinde 24 Aralık PPK toplantısındaki faiz artırımı beklentimizi yineliyoruz." şeklinde konuştu.

"TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK BİR ARTIŞ GELEBİLİR"

Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk ise geçen hafta yapılan toplantıda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, "enflasyon görünümünde yaşanan bozulma nedeniyle sıkı para politikası duruşu" sinyali verdiğini söyledi.

Açıklamalar sonrası TL varlıklarda faiz artırım beklentisinin arttığını, buna bağlı olarak TL'de değer kazancı yaşandığını ifade eden Yükseltürk, "Bu anlamda bu toplantıda piyasa beklentilerine paralel bir faiz artışı geleceğini ve artışın TCMB'nin kasım ayından bu yana ağır ağır kazanmaya başladığı kredibilitesini destekleyeceğini düşünüyorum. Aslında kasım ayından bu yana yurt dışı yatırımcı nezdinde olumlu bir hava mevcutken yurt içi yerleşikler tarafında halen mevcut seviyelerin döviz tevdiat hesabını (DTH) azaltmak yerine DTH portföyüne daha da eklemek için fırsat görülmesi şu anda para politikası açısından en önemli risk unsuru." şeklinde konuştu.

Yükseltürk, TCMB Başkanı Ağbal'ın geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrasında ve 2021'in ilk yarısında TÜFE'nin yüzde 15'in de üzerine çıkacağı beklentisine paralel olarak bu toplantıda TCMB'nin 200 baz puanlık bir artış yapabileceğini söyledi.

Ocak ayıyla birlikte aktif rasyosunun da ortadan kalkmasıyla mevduat faizlerinde yüzde 20'lerin üzerinin rahatlıkla görülebileceğini ifade eden Yükseltürk, bu durumun da halen güçlü seyreden yurt içi yerleşik döviz talebini en azından durduracağı tahmininde bulundu.

Yükseltürk, "Tabii burada hemen akıllara 'yurt dışında çıkan yeni virüs dalgası ve bunun büyümeye olası etkileri nedeniyle faiz artırımının büyüme ve işsizlik tarafındaki olumsuz etkisi ne olacak' şeklinde soru işaretleri gelebilir. Ancak mevcut durumda negatif reel faiz oranları enflasyon ve kur tarafında kendi kendini besleyen bir döngüye dönüştüğü için TCMB'nin büyümeden ziyade bu olumsuz döngüyü kırması, büyüme tarafında ise mümkün olduğu kadar maliye politikaları yoluyla kaynakların etkin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA ARTIRIM OLABİLİR

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, piyasa beklentisinin TCMB'nin 150 baz puan artırım yapması yönünde olduğunu belirterek, "Kur volatilitesinin düşmüş olması, mevduatta stopaj indiriminin uzatılması, otomobilde kredi taksitlerinin azaltılması gibi dolarizasyonun önüne geçecek önlemlerin TCMB'yi daha düşük oranlı bir artırıma götürebileceğini düşündüğümüz için bizim beklentimiz 75 baz puan artırım yönünde." diye konuştu.

Karar metninde enflasyonla ilgili risklerin halen yukarı yönlü olduğu ve gerekirse sıkılaştırmaya devam edilebileceği mesajının verilebileceğini aktaran Şengül, "Piyasa beklentisinin altında bir faiz artışı, kurda hafif yukarı harekete neden olabilir. Herhangi bir faiz artışının olmaması kurda daha belirgin bir negatif reaksiyona neden olacaktır." dedi.

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını politika faizinde artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı belirtilmişti.