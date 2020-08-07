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07.08.2020 - 10:45 |

Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman?

Artan döviz ve altın fiyatları sonrası Merkez Bankası'nın hangi kararları alacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman? sorusu gündem olmuş durumda... İşte detaylar...

Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman?

Döviz ve altın fiyatları hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor. Kritik seviyelerin aşılmasıyla birlikte gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda... Binlerce kişi bir sonraki Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Peki TCMB toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı yayınlanan takvime göre 20 Ağustos günü yapılacak. Bu tarihten önce toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

SON DAKİKA... MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ DÜZENLEME! YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

TCMB: Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür.

 

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