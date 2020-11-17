Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman toplanacak? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir önceki toplantıda faizleri sabit tutarken yeni toplantıda nasıl bir karar alınacağı tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişi bu konuya yoğunlaşırken Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? soruları art arda geliyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 19 Kasım Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve devam eden teşvik beklentileri ile pozitif seyir korunurken, yurt içinde, bu hafta perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Geçen hafta gelişmiş ülkelerde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, para politikaları üzerinde enflasyon baskısının oluşmadığı ve buna bağlı olarak teşvik konusunda merkez bankalarının elinin rahat olduğu öngörülerini artırarak piyasaları destekledi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı konusundaki olumlu gelişmeler de pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı ve buna paralel rekorları beraberinde getirdi.

ABD'de geçen hafta, başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından haftaya ralli ile başlayan pay piyasaları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurması ile pozitif seyrini hafta boyunca devam ettirdi.