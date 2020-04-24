Mersin İl Posta Kodu Nedir? Mersin İlçelerinin Posta Kodları

Her ilin olduğu gibi Mersin iline de ait posta kodu bulunur. Mersin iline gönderilecek postalarda bu kod kullanılır. Mersin ilinin posta kodu 33000'dır.

Mersin Posta Kodu

Mersin şehrinin posta kodu 33000 rakamlarından oluşmaktadır. Başka bir şehirden Mersin iline ait gönderilecek posta gönderiminde bu posta kodu kullanılır. İl posta kodları dışında ilçe posta kodları da bulunmaktadır.

Mersin İlçelerinin Posta Kodları

- Akdeniz İlçesi Posta Kodu: 33010

- Anamur İlçesi Posta Kodu: 33630

- Aydıncık İlçesi Posta Kodu: 33840

- Bozyazı İlçesi Posta Kodu: 33830

- Çamlıyayla İlçesi Posta Kodu: 33580

- Erdemli İlçesi Posta Kodu: 33730

- Gülnar İlçesi Posta Kodu: 33715

- Mezitli İlçesi Posta Kodu: 33340

- Mut İlçesi Posta Kodu: 33600

- Silifke İlçesi Posta Kodu: 33940

- Tarsus İlçesi Posta Kodu: 33460

- Toroslar İlçesi Posta Kodu: 33220

- Yenişehir İlçesi Posta Kodu: 33140