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24.04.2020 - 17:18 |

Mersin İl Posta Kodu Nedir? Mersin İlçelerinin Posta Kodları

Yurt içi ve Yurt dışı postalarının doğru dağıtılması için doğru bölgelere ulaşması gerekmektedir. Bu sebeple adreslerinin doğru şekilde verilmesi gerekir. Adres bilgisi dışında posta gönderilerinde posta kodları da kullanılır. Peki Mersin il posta kodu nedir? Mersin ilçelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için tüm detayları derledik.

Mersin İl Posta Kodu Nedir? Mersin İlçelerinin Posta Kodları

Her ilin olduğu gibi Mersin iline de ait posta kodu bulunur. Mersin iline gönderilecek postalarda bu kod kullanılır. Mersin ilinin posta kodu 33000'dır.

Mersin Posta Kodu

Mersin şehrinin posta kodu 33000 rakamlarından oluşmaktadır. Başka bir şehirden Mersin iline ait gönderilecek posta gönderiminde bu posta kodu kullanılır. İl posta kodları dışında ilçe posta kodları da bulunmaktadır.

Mersin İlçelerinin Posta Kodları

- Akdeniz İlçesi Posta Kodu: 33010

 - Anamur İlçesi Posta Kodu: 33630

 - Aydıncık İlçesi Posta Kodu: 33840

 - Bozyazı İlçesi Posta Kodu: 33830

 - Çamlıyayla İlçesi Posta Kodu: 33580

 - Erdemli İlçesi Posta Kodu: 33730

 - Gülnar İlçesi Posta Kodu: 33715

 - Mezitli İlçesi Posta Kodu: 33340

 - Mut İlçesi Posta Kodu: 33600

 - Silifke İlçesi Posta Kodu: 33940

 - Tarsus İlçesi Posta Kodu: 33460

 - Toroslar İlçesi Posta Kodu: 33220

 - Yenişehir İlçesi Posta Kodu: 33140

 

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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