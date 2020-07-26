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26.07.2020 - 14:16 | | DHA

Mersin Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Gökhan Neşet (28) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Mersin Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

​Olay, saat 02.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Sait Polat Bulvarı'nda bir büfenin önünde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, bulvar üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş etti. Çatışmada, Gökhan Neşet, Turgut B. (29), Mehmet N. (34) ile Mehmet K. (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ameliyata alınan Gökhan Neşet, kurtarılamadı. Turgut B. ile Mehmet N. ve Mehmet K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ancak ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Bağcılar'da "koronaya selam" partisi!İstanbul Bağcılar’da zaman zaman bir araya gelen gençler coronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.
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