Mersin'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs adasına yasa dışı yollarla düzensiz göçmen taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak yaptığı çalışmada Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin tekneye bindirildiği ve hareket etmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler teknede bulunan 1'i çocuk 17 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 1'i Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.