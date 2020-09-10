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10.09.2020 - 09:44 | | AA

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere 22 arazöz, 12 itfaiye ekibi, su tankı, 18 teknik eleman ve 120 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.
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