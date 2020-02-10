Mersin'de coronavirüs paniği! Rahatlatan açıklama geldi

Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı.

Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada koronavirüs rastlanmadığını bildirdi.