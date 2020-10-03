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03.10.2020 - 11:10 | | DHA

Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda öldüğü sanılan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiye ulaşılan, öldüğü sanılan bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürerken, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Havalimanında 18 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi!İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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