Mersin’de DEAŞ'lı terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Suriye’de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin’e geldiğini ve kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tespit ettiği adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.