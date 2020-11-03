Mersin'de dehşet! Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürüp intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.