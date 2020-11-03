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03.11.2020 - 14:36 | | İHA

Mersin'de dehşet! Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, 3 kadını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihara kalkıştı.

Mersin'de dehşet! Eşini, kaynanasını ve baldızını öldürüp intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde cinnet geçiren bir şahıs, kaynanası, eşi ve baldızını silahla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı kendisine ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AK Parti'den 18. yıl videosuKuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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