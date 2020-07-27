Mersin'de devrilen otobüste şehit düşen askerlerimizin isimleri belli oldu!

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

BURSA

Kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır’ın acı haberi ailesine ulaştı. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak’taki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

KONYA

Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.