Mersin'de ele geçirildi! Tam 75 bin 600 adet...

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulü satıldığı ihbarı üzerine bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, bir kısmı doldurulmuş halde 75 bin 600 makaron ile 79 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, H.M. ve İ.Y, gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.