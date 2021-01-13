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13.01.2021 - 13:59 | | AA

Mersin'de ele geçirildi! Tam 75 bin 600 adet...

Mersin’in Silifke ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 75 bin 600 makaron ele geçirilirken 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'de ele geçirildi! Tam 75 bin 600 adet...

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulü satıldığı ihbarı üzerine bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, bir kısmı doldurulmuş halde 75 bin 600 makaron ile 79 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, H.M. ve İ.Y, gözaltına alındı.

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