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21.07.2020 - 15:05 |

Mersin’de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı

Gelen bir son dakika haberine göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mersin’de feci kaza! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı

Kaza, öğlen saatlerinde Tarsus'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Berat S. idaresindeki 33 NOV 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Berat S. ile yan koltukta oturan Gökçen İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Gökçe İ. itfaiyenin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

 

 

Uçak sert iniş yaptı, faciadan dönüldüAmerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA) ait uçak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da havalimanına sert iniş yaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.
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