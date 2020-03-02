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02.03.2020 - 10:23 | | AA

Mersin'de feci kaza! YaralÄ±lar etrafa saçÄ±ldÄ±

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde otomobille kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Mersin'de feci kaza! YaralÄ±lar etrafa saçÄ±ldÄ±

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Mustafa Akyol idaresindeki 33 AK 945 plakalÄ± otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice mevkisinde Kadir HavaÅŸlÄ± yÃ¶netimindeki 80 FV 660 plakalÄ± kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Â Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Akyol ile Efranur ErensayÄ±n, Fatma GÃ¼zel, Ä°brahim Uysal, Derya Ã–zal, Kumsal Bade GÃ¼zel ve Ã–zlem Ender yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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KaÄŸÄ±thane'de dehÅŸet anlarÄ±! ÇatÄ±dan atladÄ±KaÄŸÄ±thane'de çÄ±kan yangÄ±ndan can pazarÄ± yaÅŸandÄ±. YangÄ±nda mahsur kalan bir kadÄ±n, 5 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± battaniyeye atladÄ±. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.
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