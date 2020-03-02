02.03.2020 - 10:23 | | AA
Mersin'de feci kaza! YaralÄ±lar etrafa saçÄ±ldÄ±
Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde otomobille kamyonun Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Â
Mustafa Akyol idaresindeki 33 AK 945 plakalÄ± otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Yenice mevkisinde Kadir HavaÅŸlÄ± yÃ¶netimindeki 80 FV 660 plakalÄ± kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Â Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Akyol ile Efranur ErensayÄ±n, Fatma GÃ¼zel, Ä°brahim Uysal, Derya Ã–zal, Kumsal Bade GÃ¼zel ve Ã–zlem Ender yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Â