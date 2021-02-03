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03.02.2021 - 23:17 | | AA

Mersin'de fuhuş operasyonu! 25 gözaltı var

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede 5 aylık teknik takibin ardından Konya, Karaman ve Eskişehir bağlantısı olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ, B.A.D. "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mersin'de fuhuş operasyonuMersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
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