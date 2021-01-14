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14.01.2021 - 10:32 | | AA/DHA

Mersin'de inanılmaz olay! 1 geline 2 damat

Mersin'de, evlenme vaadiyle kandırdıkları 2 kişiyi aynı gün aynı saatte "nişan" merasimi için eve çağırdılar. Kapıya gelen damat adayları dolandırıldıkları anlayınca hayatlarının şokunu yaşadı.

Mersin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
Mersin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
Mersin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
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Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

AİLELER KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.’nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri, haklarındaki suçlamaları reddetti. Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI KAVGASI

Yaşanan ilginç olay, Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi. 1976 yapımı Kartal Tibet filminde Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için, İskenderiye Valisi Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendi oğullarına istemek amacı ile aynı gün ve saatte gittikleri konakta karşılaşır. Taraflar arasında çıkan kavga, konaktaki askerler tarafından yatıştırılır.

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