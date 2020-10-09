Mersin'de iş yeri yangını; alevler 4 iş yerini sardı

Mersin Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir çekici, 3 otomobil hasar gördü.
Çekici ile 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.