Mersin'de iş yeri yangını; alevler 4 iş yerini sardı

Mersin Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir çekici, 3 otomobil hasar gördü.

Çekici ile 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.