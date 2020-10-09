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09.10.2020 - 11:37 | | DHA

Mersin'de iş yeri yangını; alevler 4 iş yerini sardı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin 4 iş yerine sıçradığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mersin'de iş yeri yangını; alevler 4 iş yerini sardı

Mersin Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamiri ve parça satışı yapılan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir çekici, 3 otomobil hasar gördü.

Çekici ile 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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