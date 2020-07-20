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20.07.2020 - 16:01 | | DHA

Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

Mersin’de, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosmurlu Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kazının yapıldığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda ise 1 kırıcı-delici hilti, 1 jeneratör, 5 hilti başlığı, 1 akü, 1 kazma, 1 çekiç, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 3 litre benzin ve 1 el yapımı eritici madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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