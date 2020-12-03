Mersin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Down sendromlu Osman, Covid-19'u yendiBursa'da down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), yakalandığı Covid-19?u kurallara uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin, "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.