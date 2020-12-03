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03.12.2020 - 14:55 | | DHA

Mersin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Mersin'de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru Akif Aşık (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti


Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

 

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