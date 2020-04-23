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23.04.2020 - 12:19 | | DHA

Mersin'de maskeli, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Mersin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

Mersin'de maskeli, sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve kurum amirleri katıldı. Törende, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilirken, katılımcılar maske taktı. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören çelenk sunumunun ardından sona erdi.

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Koca, "Maalesef koranavirüs nedeniyle sevincimizi içimizde, yuvamızda, evimizde kutlamak zorundayız. Bugün Mersin'de saat 21.00 itibarıyla okullarımızdan canlı olarak İstiklal Marşı'nı hep beraber söyleyeceğiz. Arkasından 10- 15 dakika boyunca yine 23 Nisan şarkılarını çalarak, bu heyecanı paylaşacağız. 13.00'da yine okullarımızdan marşlar çalınacak" diye konuştu.

MSB'den 23 Nisan videosu! Tarihi görüntüler...Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı kutlama videosu paylaşıldı.
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