Mersin'de öldüren sahte içkinin imalat adresi İstanbul'da çıktı

Yaklaşan her yılbaşı öncesi ortaya çıkan sahte içki şebekelerinin piyasa sürdüğü sahte içki ve sahte etilalkol den ölümlerin satısı yurt genelinde 30'a çıkınca güvenlik görevlileri yoğun çalışma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Mersin ve İzmir de başlayıp dün İstanbul'da devam eden ölüm ve zehirlenme olaylarına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının koordinesinde yurt genelinde başlatılan çalışmalarda bu sabah Avcılar da bir depoya operasyon düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada öldüren ve zehirleyen içkilerin adresi olarak belirlenip KOM Daireyle paylaşılan bilgiler sonrasında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık polisi adrese yaptığı baskında 6 ton etil alkol ile sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen adreste suç üstü yapılan Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) isimli 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İmal ettikleri sahte içkiyi yurt geneline sattığı belirlenen şebekenin sahte içki sattığı diğer adreslerin belirlenmesine yönelik polisin çalışması devam ediyor.