Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi!

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürerken, bir kayıp daha yaşandı. Erdemli ilçesinde hastanede tedavi gören M.A.’nın hayatını kaybetmesi ile sahte içkiden kayıpların sayısı 7’ye yükselmişti. Özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti.

Böylelikle kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.