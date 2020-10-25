MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi!
ABONE OL
25.10.2020 - 17:39 | | DHA

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi!

Mersin’de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi gören M.B., yaşamını yitirdi. Böylece kentte son iki haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi!

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürerken, bir kayıp daha yaşandı. Erdemli ilçesinde hastanede tedavi gören M.A.’nın hayatını kaybetmesi ile sahte içkiden kayıpların sayısı 7’ye yükselmişti. Özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti.

Böylelikle kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

 

 

Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Son dakika: Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı

Sıradaki Haber