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23.06.2020 - 17:47 |

Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 5. katında tek başına yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin Erdemli ilçe merkezindeki Akdeniz Mahallesi'nde Erciyes Sitesi'nin 34 K Blok 5. kat 25 numarasında Ekrem Yüksel'in ikamet ettiği daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri nezaretinde kapının açılmasının ardından ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın incelemesinin ardından tüm tedbirler alınarak cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın 17 Haziran'da Almanya'dan yurda giriş yaptığı ve Erdemli'ye geldiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Coronalı kadın nişana katıldı! 45 kişi gözetim altındaKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi. 9 kişiden birinin, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
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