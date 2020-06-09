MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
ABONE OL
09.06.2020 - 14:53 | | AA

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Adreslerdeki aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi, dizüstü bilgisayar ve harici belleklere de incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin, örgütün mahalle, kadın ve gençlik yapılanmasında aktif rol aldığı, PKK'nın kırsal kadrosuna eleman temin ettiği, 6-7 Ekim olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen taşlı, sopalı ve havai fişekli gösterilere katıldığı öne sürüldü.

Zanlıların, örgütün kadrosunda kısa süreli eğitim aldıktan sonra geri dönerek gençlik yapılanmasına katıldıkları ileri sürüldü.

Firari 3 şüpheli aranıyor.

Mersin'deki kız kaçırma kavgasında ortalık karıştıMersin’in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Afyonkarahisar'da bir beldeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir beldeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Sıradaki Haber