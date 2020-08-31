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31.08.2020 - 16:53 | | DHA

Merter'de korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

İstanbul Merter D-100 Karayolu'nda bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Merter'de korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Merter mevkii Avcılar istikametinde Âdem Karadeniz yönetimindeki 52 TC 993 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken otomobilde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Otomobil sahibi Âdem Karadeniz, "Teknik bir arıza, duman çıktı, dumanla beraber yanmaya başladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Seyir halindeydik" dedi. Yanan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

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