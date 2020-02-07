Son dakika haberleri: Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.