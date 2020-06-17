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17.06.2020 - 17:23 |

Merve Konukoğlu kimdir, kim tarafından öldürüldü?

Elazığ'da bugün yaşanan olayda babasından boşanan annesi ile Diyarbakır Ergani'de yaşamaya başlayan Merve Konukoğlu, YKS sınavına girmek için Diyarbakır'dan Elazığ'a ağabeyinin evine geldi. Kızının Elazığ'a geldiği öğrenen cani baba görüşmek istedi, kızı istemeyince kısa sürede olay tartışmaya dönüştü. Yaşanan tartışma neticesinde Baba Mikail K. belinden çıkardığı tabanca ile kızını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu

Merve Konukoğlu kimdir, kim tarafından öldürüldü?

ELAZIĞ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 

 

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