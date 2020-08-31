MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’
ABONE OL
31.08.2020 - 07:00 | | ANTALYA AA

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bilgisayar hediye edeceğini bildirdiği, Antalya’nın Akseki ilçesinde yaz aylarında konargöçer yaşayan Yörük ailesiyle yayla yayla gezen Emine Betül Küçükakça (12), bu haberle mutlu oldu.

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Toroslar’ın kardeleni sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine duygularını paylaşan Küçükakça, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Emine Erdoğan’a teşekkür eden Küçükakça, şöyle konuştu:

‘Minnettarım’

“Toroslar’ın zirvesinde kimsenin bizim sesimizi duymayacağını sanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bana bilgisayar hediye edeceğini bildirdi. Bu değerli hediye bana ulaştığında hakkını vereceğim. Derslerimde başarılı olmamı sağlayacağınız için teşekkür ederim. Sizlerin ve bana yardım eden herkesin yüzünü kara çıkartmayacağım. Her yere el  uzatıyorsunuz. Rabb’im sizinle olsun. Böyle paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı görmek okuma azmimi daha da artırdı. Bilgisayara çok ihtiyacım vardı. Sizlere minnettarım.” Küçükakça, kitap hediyesiyle kendisine ulaşmak isteyenlere ayrıca teşekkür etti.

Ataşehir'de otomobil restorana girdiİstanbul Ataşehir'de aşırı suratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı. Hızını alamayan araç dükkandan çıkıp bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Can kaybı 10’a yükseldi

Can kaybı 10’a yükseldi

Sıradaki Haber