‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Toroslar’ın kardeleni sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine duygularını paylaşan Küçükakça, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Emine Erdoğan’a teşekkür eden Küçükakça, şöyle konuştu:

‘Minnettarım’

“Toroslar’ın zirvesinde kimsenin bizim sesimizi duymayacağını sanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bana bilgisayar hediye edeceğini bildirdi. Bu değerli hediye bana ulaştığında hakkını vereceğim. Derslerimde başarılı olmamı sağlayacağınız için teşekkür ederim. Sizlerin ve bana yardım eden herkesin yüzünü kara çıkartmayacağım. Her yere el uzatıyorsunuz. Rabb’im sizinle olsun. Böyle paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı görmek okuma azmimi daha da artırdı. Bilgisayara çok ihtiyacım vardı. Sizlere minnettarım.” Küçükakça, kitap hediyesiyle kendisine ulaşmak isteyenlere ayrıca teşekkür etti.