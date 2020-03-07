MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meslektaşı içeri girince şoke oldu! Klinikte yalnızken...
ABONE OL
07.03.2020 - 17:00 | | DHA

Meslektaşı içeri girince şoke oldu! Klinikte yalnızken...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde veteriner hekim Meryem Ş. (28), klinikte kimsenin olmadığı sırada, "Hayatımı sonlandırmaya karar verdim" yazılı not bırakıp, intihar etti.

Meslektaşı içeri girince şoke oldu! Klinikte yalnızken...

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, bugün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intiharından önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bıraktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdüNew York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köylü bile inanamadı! 100 metre derinlikte,40 metre uzunlukta...

Köylü bile inanamadı! 100 metre derinlikte,40 metre uzunlukta...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

Kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar!

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan ceza almıştı! İstinaftan...

Sıradaki Haber