Meslektaşı içeri girince şoke oldu! Klinikte yalnızken...

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, bugün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intiharından önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bıraktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdüNew York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.