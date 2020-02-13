13.02.2020 - 14:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Meslektaşları ile çok sayıda kişiyi dolandıran savcıyla ilgili flaş gelişme!
İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve sanık yakınlarını beraat vaadiyle, meslektaşlarını da ucuz araba ve arsa vaadiyle paralarını alarak dolandırdığı iddia edilen Cumhuriyet Savcısı Tamer C.'nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
ELİF ALTIN İstanbul
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Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.