Meteoroloji 6 il için kritik uyarı! Kış geri geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da zirai don olayının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mayıs Pazar gece saatlerinden 11 Mayıs Pazartesi sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da tarımsal faaliyetin olduğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvete zirai don olayı beklenmektedir."

Hava sıcaklığı, ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN

Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini bir anda beyaza bürüdü. Mayıs ayında çiçek açamaya hazırlanan ağaçlar da kar altında kaldı.

Bazı ağaçların dalları kar yağışı nedeniyle kırıldı. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan Ardahanlılar temizlik yaptılar. Mayıs ayında çok nadir kar yağışı gördüklerini dile getiren Ardahanlılar şaşırdıklarını söylediler.