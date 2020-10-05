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05.10.2020 - 18:04 | | AA

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı! Bu saatlere dikkat

Türkiye'de bu hafta sıcak hava etkisini gösterecek. Perşembe günü ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgemizde yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski de artacağından, kamp ve piknik ateşinin kontrol altına alınması ve söndürülmesi, izmaritlerin atılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı Bu saatlere dikkat

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı Bu saatlere dikkat

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı Bu saatlere dikkat

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı Bu saatlere dikkat

Meteoroloji 7 ili saydı ve uyardı Bu saatlere dikkat

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