MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji il il sayarak uyardı! Sağanak yağış geliyor
ABONE OL
13.09.2020 - 19:20 | | AA

Meteoroloji il il sayarak uyardı! Sağanak yağış geliyor

Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji il il sayarak uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Konya'ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Acı haber: Şehidimiz var

Acı haber: Şehidimiz var

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Çantadan şüphelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Çantadan şüphelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber